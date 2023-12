L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri non perde occasione per tirare in ballo l’Inter ed il fatto che la sua squadra non sia la favorita.

Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro il Genoa. “Bisogna essere coscienti di che partita affronteremo. Il Genoa in casa ha numeri importanti, è una squadra molto aggressiva e gioca un bel calcio, Gilardino sta facendo un ottimo lavoro. Troveremo Dragusin, de Winter e Vogliacco che sono cresciuti alla Juve. Dovremo fare una partita completamente diversa da quelle con Monza, Napoli e Inter”.

L’obiettivo

“Conta quello della squadra, non quelli personali. Sappiamo la difficoltà della gara, le valutazioni si fanno a fine girone d’andata”.

Steven Zhang

La crescita

“In estate una classifica del genere sarebbe stata difficile da immaginare. Siamo diventati squadra ma non basta ancora. Bisogna andare coi piedi molto per terra e tenere l’equilibrio, nel calcio un risultato che va male può cambiare la visione del futuro. Tutti i momenti vanno saputi gestire. Noi pensiamo al Genoa domani, è uno scoglio molto grosso e importante da superare, poi vedremo. Cercheremo di fare più punti possibile da qui a fine girone. Soprattutto per arrivare a uno dei quattro posti Champions. Dobbiamo far punti per stare bene lontani dal quinto posto”.

Sui nerazzurri

“Noi sappiamo che l’Inter in questo momento è la favorita per lo scudetto, è costruita per vincere il campionato, lo dicono loro e lo ha ribadito ieri Zhang alla cena di Natale. L’obiettivo dell’Inter è la seconda stella. Noi abbiamo un percorso diverso in corso, siamo contenti dei giocatori, ma bisogna lavorare un passo per volta e migliorare ancora. Il campionato è un percorso, servono equilibrio e serenità, vanno gestiti anche eventuali momenti difficili. Pensiamo a noi stessi e a lavorare”.

