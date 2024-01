Allegri: «Sono dispiaciuto per Mourinho, alla Roma ha fatto un lavoro straordinario. E De Rossi…». Le parole dopo l’esonero

Allegri a Sky Sport ha dedicato un messaggio a Mourinho dopo l’esonero. Queste le parole dell’allenatore della Juve per il portoghese.

ESONERO MOURINHO – «Sono dispiaciuto perché il calcio italiano perde un allenatore importante per quello che fatto in carriera. Alla Roma ha fatto un lavoro veramente straordinario. Dal di fuori sembra tutto facile, ma i risultati dimostrano che ha fatto grandissimi risultati. Sono dispiaciuto anche per il rapporto che abbiamo. Gli faccio un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera. Ora faccio un grosso in bocca al lupo a De Rossi che è all’inizio della sua carriera».

LE PAROLE INTEGRALI DI ALLEGRI A SKY POST JUVENTUS SASSUOLO

The post Allegri: «Sono dispiaciuto per Mourinho, alla Roma ha fatto un lavoro straordinario. E De Rossi…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG