Allegri sotto attacco. La chiamata di Galeone: «Ma ti sei scop… la moglie di quel giornalista». A raccontarlo è Ivan Zazzaroni

Nel prendere le parti di Massimiliano Allegri, Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport racconta di una recente telefonata tra Giovanni Galeone, mentore del tecnico livornese, e l’allenatore della Juventus.

Si legge: «Pare infatti che il vivacissimo ottantaduenne Giovanni Galeone, per molti “padre spirituale” di Allegri, tempo fa abbia telefonato all’“allievo” per chiedergli se a quel tal giornalista accanito detrattore avesse portato via la moglie. Il vecchio Gio avrebbe usato un verbo più colorito, ma tant’è: Max è sempre stato un notevole tombeur de femmes, dubito tuttavia che si sia dato da fare con tutte le mogli o le fidanzate di chi da un anno e mezzo partecipa al gioco al massacro».

The post Allegri sotto attacco. La chiamata di Galeone: «Ma ti sei scop… la moglie di quel giornalista» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG