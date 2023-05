Infortunio Bremer, sospiro di sollievo in casa Juve: le condizioni del brasiliano uscito malconcio sul finale della gara col Milan

Nessun particolare problema muscolare per Gleison Bremer, uscito per infortunio sul finale di Juve-Milan. Così Massimiliano Allegri in zona mista sulle condizioni del brasiliano.

COME STA BREMER – «Bremer ha finito con i crampi. Questo la dice lunga sulla tensione che c’era in partita».

ALLEGRI INTEGRALE IN ZONA MISTA DOPO JUVE-MILAN

