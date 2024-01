Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Coppa Italia contro il Frosinone

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Coppa Italia contro il Frosinone. Ecco le sue parole:

PRESSIONE DELLA VITTORIA – «Quando sei alla Juventus la pressione c’è sempre perchè devi giocare per ottenere il massimo dei risultati. La squadra ha iniziato un percorso importante e ha dominato per anni in Italia, con Scudetti e Coppe Italia e ha giocato anche due finali, raggiunto i quarti di finale… Logico che ci sono anche le altre squadre. Veniamo da qualche anno dove abbiamo cambiato tanto, con tanti giovani. L’ambizione per vincere ci deve essere sempre, per ottenere il massimo e lavorare per ottenere il massimo. Ora pensiamo alla Coppa Italia con l’eventuale accesso in seminifnale e poi ci rituffiamo nel campionato».

