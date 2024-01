L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri continua nella sua lotta comunicativa.

Massimiliano Allegri nella conferenza stampa relativa al match di domani contro l’Empoli ha parlato anche di altri argomenti, inevitabile un riferimento all’Inter. “Per Klopp ho appreso la notizia, i motivi li sa lui e li ha spiegati. Sicuramente non termina la sua carriera e farà bene da altre parti, è una grandissimo allenatore come dimostra la sua esperienza con Dortmund e Liverpool, dove ha vinto molto”.

Il terzo incomodo

“Scudetto? Non è questione di scontro diretto, chiamiamola Juve-Inter, non sfida scudetto. Non scordiamoci che il Milan è la terza incomoda ha le carte in regola per rientrare in lotta Scudetto e ha fatto più punti dell’anno scorso e ha passato il momento peggiore e può rientrare il lotta Noi dobbiamo rimanere concentrati sull’Empoli, dobbiamo fare 3 punti domani. L’Empoli è una squadra noiosa e il primo anno qui vinse e ha qualità. Una volta giocato domani vedremo, ma ci sono ancora tanti punti in palio. L’importante è rimanere in equilibrio“.

Novak Djokovic

La metafora sulla corsa Scudetto

“Diciamo che il calendario fa così e una volta giochi prima tu e poi gli altri. E comunque è bello così. Devi fare i punti per arrivare in fondo. Per arrivare in cima o arrivare tra le prime 4 devi fare i punti, prima o dopo non conta. Noi dobbiamo pensare a noi stessi dobbiamo mantenere l’asticella alta e serve forza mentale e equilibrio. Fare punti nella seconda parte di stagione non è facile. Voglio fare i complimenti a Sinner, che ha fatto una partita straordinaria e ha una carriera davanti importante nonostante un mostro sacro come Djokovic che ha fatto cose meravigliose ed è sempre bello vederlo giocare. Se noi siamo più giovani come età saremmo Sinner e loro sono Djokovic… Ma non lo so che poi magari la prendono male, permalosi…(ride ndr)”.

L’articolo Allegri stuzzica: “Noi siamo Sinner mentre l’Inter è Djokovic ma non glielo diciamo che sono permalosi” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG