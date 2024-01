Calciomercato, ecco dove andrà il centravanti della Roma Andrea Belotti: praticamente scaricato dalla squadra giallorossa

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la Roma è pronta a cedere il centravanti Andrea Belotti: le sue caratteristiche e la mossa di un vero e proprio ipotetico scambio con la Fiorentina per arrivare ad Ikoné, seppur tramontato, ha dato un segnale forte.

Dove andrà a finire il centravanti? Ad oggi non ci sono offerte, ma con grande probabilità rimarrà in Serie A. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

