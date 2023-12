Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato nel post-partita della gara vinta contro la Roma: l’analisi sulla corsa Champions

Intervenuto a DAZN dopo Juve-Roma, Max Allegri, ex Milan, ha parlato così della corsa Champions:

«Scudetto alla Juve, Juve in Champions o Allegri che resta alla Juve anche l’anno prossimo? La Juve torna in Champions! È stata una vittoria importante perché manteniamo la Roma a distanza e allontaniamo anche le altre. 43 punti ci consentono di averne meno da fare nel girone di ritorno per la Champions matematica».

