Allegri suona l’allarme: «La classifica non è tranquillizzante per niente, mancano dei punti». Le parole dopo Juve Atlanata

Allegri a Sky Sport dopo Juve Atalanta ha suonato un allarme riguardo la classifica dopo i 6 punti nelle ultime 7 partite.

LA CLASSIFICA – «Non è tranquillizzante, mancano dei punti, non è tranquillizzante per niente. Quando si dice fai un punto non vince, ma quando perdi è peggio perché l’Atalanta ci veniva a 8 punti e il Bologna rimaneva a 6. Bisognava rimanere lucidi. La forza di una squadra e di un ambiente è la lucidità nel capire i momenti, di non deprimersi perché abbiamo fatto 12 punti in 9 partite. E’ normale che dobbiamo migliorare e arrabbiarci per i gol che abbiamo preso, però nello stesso tempo la squadra al momento sta facendo una buona stagione».

