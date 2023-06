Allegri svela: «Sapevo delle difficoltà di Chiesa, il prossimo anno sarà diverso». Le parole sul futuro dell’esterno

Allegri a Sky ha analizzato la situazione di Chiesa alla Juve per il futuro.

CHIESA – «Sapevo delle sue difficoltà, come le sapeva lui. L’anno prossimo sarà una stagione differente come gli altri che hanno avuto infortuni. Sono ragazzi nel pieno della maturità, Federico ha l’età giusta. Vlahovic deve crescere, ragazzi per fare bene ce ne sono. Ora chiudiamo bene».

LE PAROLE INTEGRALI PRE UDINESE JUVENTUS

