Allegri tiene viva la corsa Scudetto: «Non solo Juve e Inter, lotteranno anche Milan e Napoli». Le dichiarazioni in conferenza stampa

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Inter. Le sue dichiarazioni sulla corsa Scudetto.

CORSA SCUDETTO – «Non è limitata a Inter e Juve. L’Inter è favorita, Milan e Napoli lotteranno per lo Scudetto. Noi dobbiamo continuare il percorso, guardando la quinta a che distanza è, cercando di desiderare le cose, ossia vincere le partita. L’importante è domani, non si sa cosa succederà tra due o tre mesi. Il calcio è pieno di imprevisti, non dobbiamo perdere le certezze. Ho un gruppo di ragazzi straordinari che faranno bene anche domani».

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI ALLA VIGILIA DI JUVE INTER

