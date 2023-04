Allegri torna su Juve Inter dell’anno scorso: «Non scordiamoci quegli episodi». La frecciatina in conferenza stampa

Allegri in conferenza stampa è tornato a parlare di quanto successo con l’Inter a San Siro e degli episodi dell’anno scorso in campionato e in Coppa Italia contro i nerazzurri. La frecciatina del tecnico della Juve.

PARTITA NERVOSA COME A SAN SIRO – «No, in tutte le partite ci sono gli episodi, nelle grandi partite e in Juve-Inter ci sono sempre. Non scordiamoci gli episodi dell’anno scorso qui in campionato, in finale di Coppa Italia anche. In tutti i grandi Inter-Juve ci sono, anche domani ce ne saranno ma spero di no. Massa che è un ottimo arbitro sarà sicuramente in grado di gestire la partita come è stato bravo a Milano Chiffi. Comunque gli arbitri son bravi non ho timore. Dobbiamo pensare a fare la prestazione contro una squadra molto pericolosa».

