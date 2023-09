Massimiliano Allegri adesso vede avvicinarsi la quota 1000: impressionante record dopo Empoli Juve per il tecnico

La Juve chiude il primo mini-ciclo al terzo posto in classifica a quota sette punti, con la vittoria di Empoli come ultimo successo prima della sosta per la Nazionale. E con un record per mister Allegri.

Con la vittoria di ieri, Max ha infatti raggiunto quota 952 punti conquistati da allenatore in Serie A ed entro fine stagione arriverà quindi a toccare l’impressionante cifra di 1000 punti.

