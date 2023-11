L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha voluto parlare della situazione infortuni in vista della gara contro l’Inter

In conferenza stampa Allegri ha parlato della situazione infortuni in vista di quella che sarà la partita tra Inter e Juventus.

INFORTUNATI – «De Sciglio tra un mesetto potrà cominciare ad allenarsi con la squadra, sarà un rientro importante. Più probabile che rientri prima Alex Sandro che Danilo: per Danilo abbiamo fatto un controllo sulla piccola lesione che ha avuto e non è ancora a posto. Visto che la lesione è molto profonda e, anche se sono piccole, ti ingannano perché non ti danno dolore ma ti creano molto danno se non recuperi nei tempi giusti. Parlando con i dottori e con Danilo, per evitare rischi ulteriori, ritarderà e credo che tornerà dopo la sosta. Speriamo di riaverlo con l’Inter».

