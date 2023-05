Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato dopo la gara contro la Cremonese: ecco le sue dichiarazioni

Massimiliano Allegri ha così parlato a Dazn dopo Juve Cremonese.

PARTITA DOMINATA – «Le stagioni non dipendono da una partita. Il Siviglia ha vinto sei Europa League, faremo tutto il possibile come faremo tutto il possibile per rimanere secondi in classifica. Gara non facile, loro si sono difesi bene. Potevamo essere più veloci, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Abbiamo meritato e siamo contenti per questo».

IDEE VERSO GIOVEDI’ – «Non ho in mente nulla, deciderò all’ultimo come sempre. Domani magari ho in testa una cosa, dopodomani un’altra. Vedremo mercoledì che avrò le idee più chiare. Speriamo di indovinarle».

CRESCITA NEL SECONDO TEMPO – «La squadra sta meglio fisicamente. Nella ripresa aumentando la velocità e verticalizzando di più abbiamo trovato il gol. E’ stato bravo Fagioli, così come Chiesa. Nel primo tempo dovevamo fare meglio quando prendevamo palla. La squadra sta bene, questo ci fa ben sperare. A Siviglia può succedere di tutto, all’andata il pareggio è stato buono per come si era messa. Ora la qualificazione è aperta a tutto».

