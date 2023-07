Allegri: «Vlahovic va gestito per averlo al meglio per l’inizio della stagione». Così il tecnico sulle condizioni fisiche del serbo

Massimiliano Allegri, dal Levi’s Stadium di San Francisco, ha parlato ai giornalisti presenti. Le dichiarazioni del tecnico della Juve, riportate da Gazzetta.it, su Dusan Vlahovic.

VLAHOVIC – «Gli altri sono acciacchi di inizio stagione. Quanto a Dusan, stiamo cercando di gestirlo nel migliore di modi, non scordiamoci che alla fine della passata stagione si era fermato per la pubalgia. Perciò adesso facciamo in modo di non sovraccaricarlo per averlo nelle condizioni migliori per l’inizio della stagione».

