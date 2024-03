Il programma dell’Atalanta in vista della sfida d’Europa League contro lo Sporting Lisbona tra allenamenti e vari eventi

L’Atalanta si sta preparando per la sfida d’Europa League contro lo Sporting Lisbona, e la squadra nonostante l’impegno di neanche 24 ore fa contro il Bologna, si è subito allenata al Centro Bortolotti di Zingonia.

Oggi c’è stato allenamento pomeridiano con iniziale attivazione in palestra per tutti: seduta di scarico per chi è stato impiegato con un buon minutaggio contro il Bologna; lavoro aerobico incentrato sul possesso-palla per chi non ha giocato o giocato poco contro i rossoblu.

Domani la squadra si allenerà al pomeriggio, e verso le 19 italiane sarà in quel di Lisbona presso lo stadio José Alvalade per la sfida di mercoledì.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG