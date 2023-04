Allenamento Bologna: le novità verso il match del Milan. Due giocatori svolgono lavoro differenziato, mentre un altro è fermo

Domani c’è la sfida di Champions, ma il Milan tornerà in campo nel weekend per il match di campionato contro il Bologna. Ecco il report dell’allenamento della squadra di Thiago Motta, come pubblicato dal sito ufficiale:

Sono ripresi questa mattina gli allenamenti della squadra verso Bologna-Milan di sabato: per i rossoblù attivazione atletica, lavoro di possesso e partitella a campo ridotto. Differenziato per Andrea Cambiaso e Marko Arnautovic, mentre nella giornata di domani Roberto Soriano sarà sottoposto ad esami dopo il trauma distorsivo al ginocchio destro accusato a Bergamo”.

The post Allenamento Bologna: le novità verso il match del Milan appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG