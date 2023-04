Theo Hernandez a Milan Tv: «Champions? Siamo giovani, ma…». Le parole del francese alla vigilia di Milan Napoli

Intervistato da Milan Tv, il rossonero Theo Hernandez ha parlato alla vigilia di Milan Napoli.

Ecco le sue parole: : «Ci sono tante emozione e tanta carica in vista di questa partita. Abbiamo lavorato per dare il massimo domani. Campionato? Sarà una partita diversa da quella vittoria, in Champions cambia tutto. Abbiamo visto quello che sappiamo fare. Dobbiamo dare tutto. Ho avuto la fortuna di vincere la Champions, ma anche noi possiamo farlo. Siamo giovani, ma giochiamo bene tutti insieme»

