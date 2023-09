Allenamento Cagliari, la squadra di Ranieri ha svolto una seduta di allenamento in vista della sfida contro il Milan. Il report completo

Di seguito il report dell’allenamento odierno del Cagliari di Ranieri:

«È già tempo di preparare la prossima sfida, i rossoblù mercoledì (ore 18.30) ospiteranno all’Unipol Domus il Milan. La squadra si è ritrovata al Centro sportivo questo pomeriggio, due i gruppi di lavoro a caratterizzare la seduta odierna: per i calciatori che hanno totalizzato più minuti ieri in gara esercitazioni di scarico; per gli altri attivazione tecnica, possesso palla e partita. Si è allenato regolarmente con il gruppo Leonardo Pavoletti; lavori personalizzati per Alessandro Di Pardo, Jakub Jankto, Marco Mancosu, Jacopo Desogus e Gaston Pereiro. Domani, martedì 26, nuovo allenamento fissato al pomeriggio».

