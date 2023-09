Rafael Leao, attaccante esterno del Milan, ha parlato del tema relativo all’Arabia Saudita: il portoghese non ha nessun dubbio

Durante l’intervista a GQ Portugal, Leao, esterno del Milan, ha parlato così del campionato arabo:

«Non ho ancora raggiunto grandi risultati per andarmene in un campionato come quello. In questi giorni il denaro ha parlato più forte, ma per me una Champions League vale più di uno stipendio di 10 milioni, per esempio».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE

The post Leao snobba l’Arabia Saudita: «Preferisco la Champions League» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG