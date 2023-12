Allenamento Genoa alla vigilia della Juve. Il report: due rossoblu a parte a poche ore dal match coi bianconeri

Il Genoa, sul proprio sito ufficiale, ha diffuso il report dell’allenamento odierno alla vigilia della gara con la Juventus.

IL REPORT – Sotto il sole della vigilia il team ha compiuto le prove generali per la sfida con la Juventus, tra le classiche del calcio italiano per le comuni origini pioneristiche. Dopo la parentesi introduttiva in palestra per percorsi atletici individuali, lo staff ha diretto la fase incentrata sugli schemi e il successivo collaudo in una partita a campo lungo, seguita dal ds, ex Juve, Marco Ottolini e dal club manager Marco Rossi. Coda finale con palle inattive e una raffica di conclusioni in porta. Lavori a parte per Retegui e Strootman.

