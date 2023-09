Mattinata d’allenamento per l’Inter di Simone Inzaghi ad Appiano Gentile per preparare la sfida in Serie A contro l’Empoli

L’Inter non perde tempo e, subito dopo il pareggio ottenuto nella trasferta di Champions League contro la Real Sociedad, è tornata ad Appiano Gentile per una seduta d’allenamento mattutina. Ci si prepara al prossimo impegno in Serie A contro l’Empoli.

IL REPORT

APPIANO GENTILE – Il giorno dopo il pareggio di San Sebastián contro la Real Sociedad l’Inter è tornata al lavoro al Suning Training Centre. I nerazzurri hanno svolto una sessione mattutina d’allenamento agli ordini del tecnico Simone Inzaghi.

L’articolo Allenamento Inter, il report da Appiano Gentile in vista dell’Empoli: le ultime proviene da Inter News 24.

