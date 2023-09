Il sindaco di Rozzano Giovanni Ferretti De Luca ha ammesso che i nerazzurri hanno fatto i primi preliminari passi per la costruzione del nuovo stadio in solitaria.

Giovanni Ferretti De Luca ha parlato della questione nuovo stadio di Inter e Milan ad un’intervista concessa a calciostyle.it. “Abbiamo incontrato i dirigenti dell’Inter, per questo progetto di stadio da 70mila posti, con relativa cittadella dello sport. Allo stato delle cose siamo ancora a una fase embrionale, ma da parte nerazzurra c’è un concreto interesse di intraprendere quella strada“.

Ausilio Marotta Antonello

Sull’ipotesi di ristrutturare San Siro

“Né Inter e né Milan hanno rinunciato al progetto stadio, come ha detto Sala. Sicuramente stanno valutando l’idea di costruire un stadio da sole, ma il progetto originale non risulta abbandonato. Il sindaco di Milano spalleggia i Verdi, che sono notoriamente contrari all’abbattimento dello Stadio. La verità è che se ci fosse la possibilità, si farebbe senza dubbio. Ristrutturare il terzo anello sarebbe un’opera onerosa ma passa il tempo e arrivano le Olimpiadi e poi se ne riparlerebbe nel 2030. La viabilità di Rozzano? Impossibile non ripensare la viabilità con la costruzione di uno stadio, sicuramente un disagio verrebbe creato ma si dovrebbe poter riporre rimedio nel miglior modo possibile“. Per quel che riguarda il Meazza, oltre alle tantissime lungaggini burocratiche italiane, sembra proprio che verrà applicato il vincolo che ne impedisce l’abbattimento. Se arrivasse la conferma ufficiale Inter e Milan sarebbero costrette con ogni probabilità a costruire i rispettivi nuovi impianti all’esterno dei confini cittadini.

