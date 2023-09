In vista del prossimo match valevole per il quinto turno di campionato, anche l’Empoli di Andreazzoli si prepara ad affrontare l’Inter

L’Empoli continua ad allenarsi in vista del prossimo impegno di campionato contro l’Inter, sotto la guida del suo nuovo allenatore, Aurelio Andreazzoli.

Come comunicato dai canali social ufficiali del club toscano, la squadra si è allenata nel pomeriggio di oggi. Il programma prevede due nuovi allenamenti per domani e per sabato.

L’articolo Empoli Inter, allenamento per la squadra di Andreazzoli: il programma proviene da Inter News 24.

