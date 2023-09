Allenamento mattutino per l’Inter di Simone Inzaghi, che è tornata a lavoro ad Appiano Gentile dopo il giorno di riposo

Nella mattinata di oggi l’Inter di Simone Inzaghi ha svolto una seduta d’allenamento ad Appiano Gentile in vista dell’impegno di Champions League contro il Newcastle.

Nerazzurri tornati a lavoro dopo il giorno di riposo concesso ieri dal tecnico nerazzurro dopo il derby vinto contro il Milan. Stando a Sky Sport, non ci sono indicazioni tattiche rilevanti per il match di mercoledì: per avere qualche notizia in più bisognerà attendere la rifinitura che verrà svolta domani mattina, prima della partenza per San Sebastian.

L’articolo Allenamento Inter, si ritorna al lavoro in vista della Real Sociedad: le ultime proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG