L’Inter e il Milan sono pronte a sfidarsi sul mercato per Krstovic? L’attaccante del Lecce ha stregato tutti

Krstovic inizia ad attirare l’interesse delle big e come riporta Gazzetta.it anche Inter e Milan stanno monitorando il talento del Lecce:

«La Serie A ha scoperto in fretta Krstovic e sono diverse le società che hanno già mandato un osservatore a vederlo: all’U-Power Stadium di Monza c’erano gli 007 di Milan e Inter, ma anche di alcuni club stranieri. Tutti per Krstovic? Non solo per lui, ma in questo momento il montenegrino è forse la più grande novità del campionato. Monitorare i talenti è un obbligo per nerazzurri e rossoneri, che hanno messo Krstovic sul loro taccuino e che lo seguiranno anche nei prossimi mesi. Sia con la maglia del Lecce sia con quella della nazionale. Consapevoli che se il rendimento di Nikola resterà quello attuale, il prezzo da pagare per il suo cartellino sarà 4-5 volte più alto rispetto all’investimento fatto da Corvino».

