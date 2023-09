Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato dell’ennesimo derby perso contro l’Inter: le dichiarazioni in conferenza

Dopo l’ennesima sconfitta nel derby contro l’Inter Pioli ha commentato così le tante critiche ricevute:

«Ho passato tanti momenti felici al Milan e anche alcuni difficili. Sento con grande peso questi insuccessi nei derby, se potessi cambiarli farei di tutto. Purtroppo sono andati così, so che la mia squadra è forte e unita, avrà la capacità di reagire e superare il derby. Sono in debito coi tifosi io. Quando giocavamo veramente male l’anno scorso ci hanno sempre sostenuto e li ho sempre ringraziati, sono anche diventato l’allenatore che ha perso più derby in un anno. Farò e faremo il massimo».

