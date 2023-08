Giornata d’allenamento per l’Inter di Simone Inzaghi che continua a prepararsi per la sfida contro il Cagliari: le foto da Appiano

Allenamento mattutino per l’Inter, che continua a preparare la sfida di campionato contro il Cagliari, valevole per la seconda giornata di Serie A. Queste le immagini della squadra di Inzaghi ad Appiano Gentile, pubblicate sui social ufficiali del club.

Su inter.it si legge: «Prosegue il lavoro in vista della seconda giornata della Serie A 2023/24. Dopo il successo contro il Monza nell’esordio stagionale, i nerazzurri affronteranno il Cagliari nel match in programma lunedì 28 agosto alle 20:45. Oggi la squadra ha svolto un allenamento mattutino nel corso del quale ha affrontato l’U18 nerazzurra in una partitella».

L’articolo Allenamento Inter, squadra al lavoro verso Cagliari: le immagini da Appiano – FOTO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG