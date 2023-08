Il nuovo attaccante dell’Inter Marko Arnautovic ha già fatto vedere all’esordio di cosa è capace; l’austriaco è molto carico.

SportMediaset ha intervistato Marko Arnautovic che ha voglia di spaccare il mondo nella sua seconda avventar interista. “Sono contentissimo di essere qua ancora. La prima vittoria è stata importante, ora andiamo avanti. Voglio sempre vincere qualcosa, sono venuto qua per lottare per la seconda stella, questo è il nostro obiettivo. Sono qua per aiutare la squadra fuori e dentro il campo. Sono molto contento“.

Lautaro Martinez

“Lautaro è un giocatore fortissimo, è il nostro capitano. È la prima punta e noi dietro facciamo tutto per aiutare lui e la squadra. Quando siamo uniti e ci aiutiamo, possiamo fare una bella stagione. Per fare il Triplete ci serve tanto, non è facile. 13 anni fa all’inizio del campionato nessuno ci credeva. Non si sa mai, non posso dire cosa faremo, ma è un sogno per tutto il club. Il primo obiettivo è vincere lo scudetto. La rivale più forte è sempre il Milan. È uno dei più grandi derby. Penso cos’hanno fatto in questo mercato, ora sono più forti. Ma noi non abbiamo paura di nessuno, ora il Cagliari, non è facile giocare in trasferta lì. Noi abbiamo una squadra forte e andiamo là per vincere la partita”.

