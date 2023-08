Calciomercato Napoli, gli azzurri sulle tracce del giovane Pafundi: si prepara l’offerta per portarlo alla corte di Garcia

Il Napoli pensa a Simone Pafundi. Ne è sicura l’edizione odierna de Il Gazzettino, che non esclude una partenza del giocatore da Udine, lì dove non sta trovando l’accordo per il rinnovo del proprio contratto.

Gli azzurri potrebbero presentare un’offerta da 10 milioni di euro per strappare il giocatore ai friulani, oltre a una serie di numerosi bonus per il giovane classe 2006.

