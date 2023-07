Allenamento Juve aperto: tutti gli aggiornamenti dalla Continassa, al sesto giorno di ritiro per i bianconeri di Allegri

(inviato alla Continassa) – La Juve apre per la prima volta le porte della Continassa nel ritiro estivo 2023/24 per assistere all’allenamento. Seduta aperta a media e tifosi (su invito) per i bianconeri, che scendono in campo questa mattina nel sesto giorno di raduno agli ordini di Massimiliano Allegri.

Allenamento previsto per le 10.00, con Juventusnews24 che segue LIVE la seduta con tutti gli aggiornamenti dal JTC.

22′ Gol Vlahovic – L’attaccante riceve in area e battezza l’incrocio dei pali con un sinistro potente.

19′ Occasione Yildiz – Il talento bianconero supera due avversari in dribbling al limite e poi calcia in diagonale, pallone che sfiora di poco il secondo palo.

17′ Tiro Soulé – Sinistro a giro dell’argentino, Szczesny si distende e blocca.

6′ Ancora Szczesny – Altro intervento del portiere polacco, questa volta su Nicolussi Caviglia.

5′ Tiro Mancini – Grande parata di Szczesny, che dice no al tiro del classe 2004.

Ore 10.40 – Presenti 540 spettatori ad assistere all’allenamento.

Ore 10.35 – Iniziata ora la partitella, intanto in un campo secondario si allenano a parte Danilo, Fagioli, Kean. Si vede anche Allegri a bordocampo.

Ore 10.31 – Riscaldamento che prosegue con una sessione di tiri in porta.

Ore 10.30 – Così in campo le due formazioni. Prima maglia (Juve 1): Perin/Daffara; Huijsen, Rugani, Gatti; Soulé, Nicolussi Caviglia, Barrenechea, Yildiz, Iling; Mancini, Cerri. Seconda maglia (Juve 2): Szczesny/Pinsoglio; De Winter, Bremer, Alex Sandro; Barbieri, Sersanti, Locatelli, Ranocchia, Kostic; Milik, Vlahovic.

Ore 10.24 – Dirigenti presenti a bordocampo Manna, Tognozzi, Cherubini, Giuntoli e Chiellini.

Ore 10.19 – All’appello mancano Kean e Danilo.

Ore 10.15 – Prosegue il riscaldamento con il pallone prima della partitella.

Ore 10.14 – Assenti gli esuberi Arthur, Pellegrini, Zakaria, Pjaca, Aké (che si sono allenati prima dell’inizio dell’allenamento con i compagni) oltre a chi deve rientrare dagli infortuni come Pogba, Fagioli e De Sciglio.

Ore 10.07 – Partitella in famiglia alla Continassa. Con la maglia ufficiale: Iling, Huijsen, Rugani, Nicolussi Caviglia, Yildiz, Gatti, Cerri, Barrenechea, Soulé, Mancini. Con la seconda maglia: Bremer, Kostic, Vlahovic, Locatelli, Alex Sandro, De Winter, Milik, Sersanti, Barbieri, Ranocchia.

Ore 10.03 – Inizia ora l’allenamento. Squadra divisa in due gruppi: maglia ufficiale e maglia d’allenamento. Ora una corsa per riscaldarsi.

Ore 10.00 – Entrano in campo i portieri della Juventus e i primi giocatori. Piccolo cerchio, palleggi prima della seduta.

Ore 09.50 – C’è anche il presidente Gianluca Ferrero, a bordocampo, prima dell’inizio dell’allenamento.

