Allenamento Juve aperto, palestra nel pomeriggio. Il report della doppia seduta verso la trasferta col Sassuolo

Dopo l’allenamento aperto ai tifosi in mattinata, pomeriggio in palestra per la Juve. Di seguito il report della doppia seduta.

REPORT – «La Juve prosegue la preparazione alla trasferta di Reggio Emilia con il Sassuolo (si parte venerdì, si gioca sabato alle 18). E lo fa con una doppia seduta in programma nella giornata di mercoledì 20.

Se nel pomeriggio parte della squadra si dedicherà, come già accaduto ieri, alla forza in palestra, al mattino il gruppo si è ritrovato per una bella sessione davanti ai tifosi bianconeri alla Continassa.

Il menu di oggi: esercitazioni dedicate al possesso palla nello stretto, lavoro sulla fase difensiva e focus anche sul pressing. Ovviamente, per la gioia dei tifosi presenti, partitella finale.

Ospite speciale il neo CT della Nazionale azzurra Luciano Spalletti, che ha assistito all’allenamento dei bianconeri».

