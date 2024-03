Allenamento Juve, anche Mattia Perin al lavoro oggi alla Continassa: le condizioni del portiere dopo l’infortunio

Ulteriori novità dall’allenamento odierno della Juve, che ha lavorato in mattinata per continuare a preparare al meglio l’impegno casalingo col Genoa di domenica prossima.

Oltre a Rabiot, notizie positive anche su Mattia Perin. Condizioni ok per il portiere, indisponibile nell’ultimo mese per infortunio e ora vicino al ritorno nella lista dei convocati di Allegri.

