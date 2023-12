La Juventus è scesa in campo per allenarsi in previsione del match col Napoli, tanti però i bianconeri assenti per la seduta, ecco quali

(Mauro Munno inviato alla Continassa) – Il conto alla rovescia sta per terminare, ancora pochi giorni e poi la Juventus di Massimiliano Allegri sarà pronta a scendere in campo contro il Napoli di Walter Mazzarri. Quest’oggi il gruppo bianconero si è allenato proprio in previsione del match con i partenopei.

Cospicua la lista dei talenti della Vecchia Signora assenti all’allenamento. Ecco dunque l’elenco dei giocatori che non è per l’appunto sceso in campo per la seduta appena menzionata: Nonge, Yildiz, Huijsen, Chiesa, Weah, Rugani, quest’ultimo causa influenza.

