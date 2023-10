Allenamento Juve, la seduta odierna verso il Derby della Mole contro il Torino di Juric – VIDEO

La Juve è tornata in campo per preparare il derby di sabato contro il Torino, in programma all’Allianz Stadium alle ore 18. Questo il video pubblicato dal club sui propri canali social.

L'allenamento di oggi al JTC pic.twitter.com/ZDzCsODeNU — JuventusFC (@juventusfc) October 3, 2023

Ecco un breve estratto dell’allenamento agli ordini di Allegri al JTC.

