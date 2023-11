Allenamento Juve: magia di Yildiz e show di Kean. I retroscena a tre giorni dall’anticipo col Monza – VIDEO

La Juve attraverso il proprio canale You Tube ha pubblicato il video con i retroscena dell’allenamento svolto oggi a tre giorni dall’anticipo di Serie A col Monza.

Kean, molto coinvolto dai compagni, è apparso in grande spolvero. C’è stato spazio anche per un siparietto divertente tra McKennie e Kostic e per un gol di Danilo. Molto attento e concentrato anche Allegri, che ha dispensato consigli a tutti. A rubare la scena è però la magia di Yildiz che ha sorpreso Perin con un tiro-cross rasoterra terminato in rete.

