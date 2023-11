Gorgone (allenatore Lucchese): «Qualificazione storica. Gol Guerra C’era fuorigioco». Le parole dopo il 3-2 alla Juventus Next Gen

Gorgone, allenatore della Lucchese, in un video pubblicato su Facebook dal club ha commentato il successo per 3-2 contro la Juventus Next Gen agli ottavi di Coppa Italia.

GORGONE – «Questa squadra è viva sempre. Lo è stata con la Vis Pesaro, dove abbiamo fatto un secondo tempo eccezionale. Oggi abbiamo avuto una grande reazione, abbiamo preso gol al novantesimo… Penso ci sia un fuorigioco dubbio sul gol di Guerra. Sono contento per loro, ne avevano bisogno. Mi hanno detto passaggio storico del turno, ci andiamo a giocare il quarto di finale o con Avellino o con Juve Stabia. Vincere fa sempre bene. Sono contento. Era positivo il coro della Curva ‘ci vuole gente che lotta’. Sono d’accordo. In questa categoria è necessario avere quell’atteggiamento che magari può sorprendere il sopravvento su una squadra che gioca meglio. A me piace una squadra che gioca perché ha più opportunità di vincere. In due partite abbiamo fatto 50 tiri in porta, sono dati di fatto. Dobbiamo diventare più cinici sottoporta, altrimenti a volte porti le partite in sofferenza. Però è una bella soddisfazione per i ragazzi che hanno avuto meno spazio che hanno giocato perché volevo gente più libera e fresca. Complimenti».

