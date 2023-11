Inzaghi: «Inter matura contro la Juve. Secondo tempo? Ci siamo accontentati del pareggio». Le parole alla vigilia della partita col Benfica

Inzaghi a Sky Sport è tornato sul pareggio con la Juve alla vigilia della partita tra Inter e Benfica.

INZAGHI – «Penso la squadra sia stata matura. Nonostante il gol subito molto simile a quello subito allo Stadium anno scorso, è rimasta in partita, lucida, nelle distanze. Ha fatto un grandissimo gol, non è semplicissimo segnare alla Juve. Siamo rimasti primi in classifica giocando lo scontro diretto in trasferta. Sappiamo che nel secondo tempo potevamo fare di più, ma si era accumulata stanchezza e ci siamo accontentati del pareggio».

