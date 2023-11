Juve Inter fa il pieno su Dazn: è stata la partita più vista in stagione. Il dato sugli spettatori del derby d’Italia

Juve Inter è stata la partita più vista in questa stagione su Dazn. Il derby d’Italia andato in scena domenica sera allo Stadium, nonostante il poco spettacolo in campo, ha raggiunto quota 2,1 milioni di spettatori.

Meglio di Milan Juve di San Siro che venne vista da 1,9 milioni di spettatori, ma anche di Inter Roma (1,7 milioni). I bianconeri dimostrano così di essere una squadra dal grande appeal nonostante le ultime stagioni non positive.

