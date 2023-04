Allenamento Juve: bianconeri al lavoro a due giorni dal Verona. La GALLERY della seduta odierna al JTC

Juve in campo alla Continassa a due giorni dalla sfida dell’Olimpico contro la Lazio. Allegri ha ritrovato in gruppo anche Bonucci e Pogba, si avvicina il loro ritorno in campo.

Di seguito la gallery della seduta odierna al JTC.

CLICCA QUI PER LA GALLERY DELL’ALLENAMENTO DELLA JUVENTUS

The post Allenamento Juve: prosegue la preparazione verso la Lazio – GALLERY appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG