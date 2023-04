Squalifica Cuadrado e Curva Sud: la Juve prepara il ricorso! I dettagli dopo le decisioni del Giudice Sportivo

Sono arrivate oggi le decisioni del Giudice Sportivo dopo il caotico finale di Juve Inter di Coppa Italia. Stangata per Cuadrado, squalificato per 3 turni, e turno di stop anche per la Curva Sud, per la prossima sfida casalinga contro il Napoli.

Come appreso da Juventusnews24.com, la Juventus è intenzionata a richiedere gli atti per presentare ricorso, sia per la squalifica di Cuadrado che per la chiusura della curva.

