Icardi, futuro già deciso? C’è l’annuncio dell’argentino, gli ultimi aggiornamenti

Mauro Icardi strizza l’occhio al Galatasaray.

A TNT Sports, l’attaccante, a lungo seguito in passato anche dalla Juve, ha parlato così del suo futuro.

ICARDI – «Ho molta voglia di restare a Istanbu. A Parigi ero con i migliori al mondo ma non ho sentito nulla per strada. Qui vedo un grande interesse per me».

