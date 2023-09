Allenamento Juve: subito in campo post Sassuolo, testa al Lecce. Le ULTIME dalla Continassa in vista del match di martedì

La Juve è scesa subito in campo questa mattina alla Continassa, per dimenticare in fretta la sconfitta col Sassuolo e proiettarsi al prossimo match di Serie A, in programma martedì col Lecce all’Allianz Stadium.

Chi è sceso in campo contro il Sassuolo ha svolto una seduta di scarico, l’altra parte del gruppo si è concentrata su possesso palla ed esercitazioni per la manovra avanzata contro la difesa schierata, prima di chiudere la sessione di lavoro con una partitella finale. Domani sarà già vigilia di campionato: alle ore 12:00, prima dell’allenamento pomeridiano, Allegri incontrerà i giornalisti in conferenza stampa per presentare la sfida contro la formazione salentina.

