Fabio Miretti non ha preso parte all’allenamento di questa mattina della Juve poiché è stato fermato da un attacco influenzale

Questa mattina, la Juve ha proseguito la preparazione in vista del match contro l’Udinese. Tra i bianconeri che non sono scesi in campo c’era anche Fabio Miretti.

Il numero 20 bianconero è arato fermato da un attacco influenzale. Domani la Juve proseguirà la preparazione svolgendo un allenamento mattutino.

