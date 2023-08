Juventus, i bianconeri al lavoro nella mattinata di ferragosto: il reporto della sessione di allenamento alla Continassa

Mattinata di allenamento anche a ferragosto alla Continassa per la Juventus. I bianconeri al lavoro in vista dell’imminente inizio del campionato. Di seguito il report dell’allenamento.

COMUNICATO – «Ferragosto in campo per la Juve che è torna al lavoro tre giorni dopo l’amichevole con l’Atalanta di sabato sera – 12 agosto 2023 – a Cesena, terminata con il punteggio di 0-0. Tornando all’attualità, quella che è da poco iniziata sarà una settimana molto importante per i bianconeri. Domenica 20 agosto, infatti, inizierà il nostro cammino in Serie A per la stagione 2023/2024 e partirà esattamente da dove è finito lo scorso 4 giugno: dal Friuli e nello specifico da Udine. Fischio d’inizio previsto per le ore 20:45».

