Juventus, Rincon dice addio all’Italia: l’ex centrocampista bianconero lascia la Sampdoria e ritorna in Sud America

Tomas Rincon dice addio alla Serie A dopo la fine dell’avventura con la maglia della Sampdoria. Il centrocampista ex Juventus si era svincolato a seguito della retrocessione in Serie B dei blucerchiati e ha deciso di accettare la proposta economica del Santos.

Ad attenderlo in Brasile c’è contratto di un anno e mezzo con opzione per un’altra stagione. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Rincon partirà oggi per il Brasile e firmerà l’accordo.

The post Juventus, Rincon dice addio all’Italia, per l’ex una nuova avventura appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG