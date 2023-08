Finisce il sogno mondiale per la Svezia di Linda Sembrant. La calciatrice della Juventus Women perde la semifinale tra la sua Svezia e la Spagna, che ha vinto 2-1.

#FIFAWWC | Linda Sembrant and Sweden will play in the Match for 3rd Place after a narrow defeat in their semi-final against Spain. pic.twitter.com/TRUSF4wnqD

— Juventus Women (@JuventusFCWomen) August 15, 2023