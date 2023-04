Allenamento Lazio, buone notizie da Formello per mister Sarri: due big hanno lavorato regolarmente con il gruppo

Buone notizie per Maurizio Sarri dalla seduta odierna della sua Lazio da quel di Formello: Mattia Zaccagni si è allenato in gruppo, così come Ciro Immobile, che si è fatto notare anche in partitella.

Il tecnico potrà contare su entrambi in vista del big match contro l‘Inter, in programma il prossimo fine settimana.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG