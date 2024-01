Il Lecce prosegue la preparazione in vista della gara con la Juve. Domani ci sarà la rifinitura allo stadio Via del Mare

Il Lecce, tramite una nota ufficiale diffusa sul sito del club, ha fatto il punto della situazione sull’allenamento svolto questa mattina dai giallorossi.

REPORT – «Squadra in campo al Via del Mare questa mattina per una seduta di allenamento in vista della gara con la Juventus, in programma domenica alle 20:45. Assenti Banda, Rafia e Touba, impegnati in Coppa d’Africa, lavoro regolare per tutti gli altri a disposizione di mister D’Aversa. Domani la rifinitura sempre al mattino al Via del Mare».

